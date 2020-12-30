toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Бекхем призначив головного тренера Інтер Маямі

18:56 369 Читать на русском
Бекхем призначив головного тренера Інтер Маямі
Девід Бекхем / Фото ФК Інтер Маямі

Новоспечений клуб легенди збірної Англії Девіда Бекхема дізнався ім'я наставника.

Першим головним тренером в історії Інтер Маямі став Дієго Алонсо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-одноклубник Ярмоленка Арнаутовіч може стати підопічним Бекхема

Уругвайський фахівець донедавна очолював мексиканський Монтеррей, з яким виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ. Незважаючи на цей успіх, Монтеррей припинив співпрацю із 44-річним фахівцем.

Вже 2-го березня Інтер Маямі розпочне свій дебютний сезон в МЛС з поєдинку проти ФК Лос-Анджелес.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою

blog_ava
"Відставка Маркевича – особисте рішення": Сергій Нагорняк – про фінал із Севільєю, талант Лєднєва і невдачу у Спартаку
16:00
5476
Теги
Світ Девід Бекхем Девід Бекхем МЛС Інтер Маямі Інтер Маямі Дієго Алонсо Дієго Алонсо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
59
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук