Бекхем призначив головного тренера Інтер Маямі

Новоспечений клуб легенди збірної Англії Девіда Бекхема дізнався ім'я наставника.
Першим головним тренером в історії Інтер Маямі став Дієго Алонсо, повідомляє офіційний сайт клубу.
Екс-одноклубник Ярмоленка Арнаутовіч може стати підопічним Бекхема
Уругвайський фахівець донедавна очолював мексиканський Монтеррей, з яким виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ. Незважаючи на цей успіх, Монтеррей припинив співпрацю із 44-річним фахівцем.
Вже 2-го березня Інтер Маямі розпочне свій дебютний сезон в МЛС з поєдинку проти ФК Лос-Анджелес.
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