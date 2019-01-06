Бейл ризикує пропустити через травму близько місяця

Атакувальний півзахисник Реала Гарет Бейл може пропустити через травму довший термін, ніж очікувалось спочатку.

Лідер Реала Гарет Бейл отримав пошкодження в матчі 17 туру Ла Ліги проти Вільяреала, який завершився унічию 2:2. Повідомлялось, що валлієць вибув на два тижні.

Проте тепер з'явилась нова інформація, згідно якої Бейл ризикує пропустити навіть місяць. Вінгер пошкодив стопу, а при подібних травмах відновлення займає від двох тижнів до місяця, інформує AS.

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Таким чином Бейл точно пропустить обидва матчі Кубка Іспанії проти Леганеса та поєдинки Прімери з Реал Сосьєдадом і Бетісом. Під питанням участь валлійця у матчі проти Севільї, який пройде 19 січня.

Нагадаємо, після 17 турів Реал посідає 5 місце, відстаючи від Барселони на 7 очок.