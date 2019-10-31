Бейл покинув Сантьяго Бернабеу до фінального свистка у матчі Реала з Леганесом

Вінгер Реала Гарет Бейл вирішив не чекати завершення матчу 11-го туру Ла Ліги Реал – Леганес та завчасно покинув стадіон.

Бейл спостерігав за матчем на трибунах через травму, однак поїхав з арени на 82-й хвилині матчу, інформує Marca.

Зідан прокоментував дебютний гол Йовіча за Реал

Згідно клубними правилами, гравцям забороняється покидати стадіон до 80-ї хвилини зустрічі. Таким чином, Бейл не буде покараний штрафом. Зазначається, що Гарет вже не вперше покидає стадіон до фінального свистка.

"Я спілкувався з Бейлом в роздягальні. Якщо він поїхав раніше, це тому, що у нього є на це дозвіл", – прокоментував ситуацію Зінедін Зідан.

До слова, Реал без Бейла в складі знищив Леганес (5:0), дебютним голом за "вершкових" відзначився Йовіч.

Реал знищив Леганес, Севілья не втримала перемогу над Валенсією: 11-й тур Ла Ліги, середа