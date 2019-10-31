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Бейл покинув Сантьяго Бернабеу до фінального свистка у матчі Реала з Леганесом

14:19 1035 Читать на русском
Бейл покинув Сантьяго Бернабеу до фінального свистка у матчі Реала з Леганесом
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл вирішив не чекати завершення матчу 11-го туру Ла Ліги Реал – Леганес та завчасно покинув стадіон.

7’ Родріго Сілва де Гоїс
8’ Тоні Кроос
24’ Серхіо Рамос
69’ Карім Бензема
90+1’ Лука Йовіч
 
7’ Родріго Сілва де Гоїс
8’ Тоні Кроос
24’ Серхіо Рамос
69’ Карім Бензема
90+1’ Лука Йовіч

Бейл спостерігав за матчем на трибунах через травму, однак поїхав з арени на 82-й хвилині матчу, інформує Marca.

Зідан прокоментував дебютний гол Йовіча за Реал

Згідно клубними правилами, гравцям забороняється покидати стадіон до 80-ї хвилини зустрічі. Таким чином, Бейл не буде покараний штрафом. Зазначається, що Гарет вже не вперше покидає стадіон до фінального свистка.

"Я спілкувався з Бейлом в роздягальні. Якщо він поїхав раніше, це тому, що у нього є на це дозвіл", – прокоментував ситуацію Зінедін Зідан.

До слова, Реал без Бейла в складі знищив Леганес (5:0), дебютним голом за "вершкових" відзначився Йовіч.

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Іспанія Реал Мадрид - Леганес Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Леганес Леганес
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