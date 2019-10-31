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Бейл покинул Сантьяго Бернабеу до финального свистка в матче Реала с Леганесом

14:22 41 Читати українською
Бейл покинул Сантьяго Бернабеу до финального свистка в матче Реала с Леганесом
Гарет Бейл / Reuters

Вингер Реала Гарет Бейл решил не ждать завершения матча 11-го тура Ла Лиги Реал – Леганес и заблаговременно покинул стадион.

7’ Родриго Силва де Гоис
8’ Тони Кроос
24’ Серхио Рамос
69’ Карим Бензема
90+1’ Лука Йович
 
7’ Родриго Силва де Гоис
8’ Тони Кроос
24’ Серхио Рамос
69’ Карим Бензема
90+1’ Лука Йович

Бейл наблюдал за матчем на трибунах из-за травмы, однако уехал с арены на 82-й минуте матча, информирует Marca.

Зидан прокомментировал дебютный гол Йовича за Реал

Согласно клубным правилам, игрокам запрещается покидать стадион до 80-й минуты встречи. Таким образом, Бейла не должны наказать штрафом. Отмечается, что Гарет уже не впервые покидает стадион до финального свистка.

"Я общался с Бейлом в раздевалке. Если он поехал раньше, это потому, что у него есть на это разрешение", – прокомментировал ситуацию Зинедин Зидан.

К слову, Реал без Бейла в составе уничтожил Леганес (5:0), дебютным голом за "сливочных" отметился Йович.

Реал уничтожил Леганес, Севилья не удержала победу над Валенсией: 11-й тур Ла Лиги, среда

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Реал Мадрид - Леганес Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Леганес Леганес
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