Екс-гравець мадридського Реала Гарет Бейл всього через два тижні після оголошення про завершення футбольної кар’єри повертається на поле, але не футбольне. В Instagram він оголосив, що братиме участь у турнірі з гольфу разом з професійними гравцями.

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"Мені приємно повідомити, що я буду брати участь в AT&T Pebble Beach Pro-Am на початку наступного місяця!" – йдеться у дописі.



Колишній вінгер Реала ніколи не приховував своєї пристрасті до гольфу, за що неодноразово його критикували прихильники мадридської команди. В минулому лютому валлієць став послом Royal & Ancient, відомого гольф-клубу.

Бейл вже брав участь у турнірах між професіоналами та аматорами, але це вперше, коли він зустрінеться тільки з профі. Турнір пройде з 2 по 5 лютого в Каліфорнії. Гарет Бейл зможе поборотися за призовий фонд у розмірі 9 мільйонів доларів.

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