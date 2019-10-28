Бейл: Не знаю, кто сейчас премьер-министр – меня интересует только гольф

Полузащитник Реала Гарет Бэйл признался, что почти не интересуется событиями в мире, а ограничивается узким кругом интересов.

"На моем телефоне ничего не установлено. Если мои друзья не присылают мне что-то, или агенты не говорят о новостях, о которых я должен знать, я не обращаю внимания. Не вижу в этом смысла.

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О Брексите знаю немного. Я смотрю на него с финансовой точки зрения, так как это сильно задевает мои вложения. Все меняется. Однако я не читаю новости. Я действительно на 99% ничего не знаю о Брексите. Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне не интересно. Зато я слежу за гольфом и могу сказать, кто сейчас лучший игрок мира", – цитирует Бэйла The Telegraph.

Напомним, ранее появлялась информация, что Бэйл может покинуть Реал и вернуться в АПЛ. В этом сезоне игрок сборной Уэльса забил 2 гола в 6 матчах Ла Лиги.

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