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Бейл може стати найбільш високооплачуваним гравцем чемпіонату Китаю

22:55 49 Читать на русском
Бейл може стати найбільш високооплачуваним гравцем чемпіонату Китаю
Гарет Бейл / Reuters

У валлійця є приваблива пропозиція від клубу з Піднебесної.

На вінгера Реала претендує Бейцзін Гоань, інформує Mundo Deportivo.

Почеттіно прокоментував імовірний трансфер Бейла в Тоттенхем

Керівництво китайського клубу запропонувало Бейлу контракт із зарплатнею 24 мільйони євро на рік, що може стати найдорожчою угодою місцевої Суперліги. У "королівському клубі" 30-річний вінгер отримує на сім мільйонів євро менше.

"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

Додамо, що інтерес до Бейла також проявляють Тоттенхем і Баварія.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Бейцзін Гоань Бейцзін Гоань Китай Трансфери Реал Мадрид
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