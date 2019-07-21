Бейл може стати найбільш високооплачуваним гравцем чемпіонату Китаю

У валлійця є приваблива пропозиція від клубу з Піднебесної.

На вінгера Реала претендує Бейцзін Гоань, інформує Mundo Deportivo.

Почеттіно прокоментував імовірний трансфер Бейла в Тоттенхем

Керівництво китайського клубу запропонувало Бейлу контракт із зарплатнею 24 мільйони євро на рік, що може стати найдорожчою угодою місцевої Суперліги. У "королівському клубі" 30-річний вінгер отримує на сім мільйонів євро менше.

"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

Додамо, що інтерес до Бейла також проявляють Тоттенхем і Баварія.