Бейл может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Китая

У валлийца есть заманчивое предложение от клуба из Поднебесной.

На вингера Реала претендует Бэйцзин Гоань, информирует Mundo Deportivo.

Почеттино прокомментировал возможный трансфер Бейла в Тоттенхэм

Руководство китайского клуба предложило Бэйлу контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что может стать самой дорогой сделкой местной Суперлиги. В "королевском клубе" 30-летний вингер получает на семь миллионов евро меньше.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

Добавим, что интерес к Бейлу также проявляют Тоттенхэм и Бавария.