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Бейл может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Китая

21 июля 22:55 129 Читати українською
Бейл может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Китая
Гарет Бейл / Reuters

У валлийца есть заманчивое предложение от клуба из Поднебесной.

На вингера Реала претендует Бэйцзин Гоань, информирует Mundo Deportivo.

Почеттино прокомментировал возможный трансфер Бейла в Тоттенхэм

Руководство китайского клуба предложило Бэйлу контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что может стать самой дорогой сделкой местной Суперлиги. В "королевском клубе" 30-летний вингер получает на семь миллионов евро меньше.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

Добавим, что интерес к Бейлу также проявляют Тоттенхэм и Бавария.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань Китай Трансферы Реал Мадрид
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