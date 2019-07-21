"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

Керманич мадридського Реала Зінедін Зідан пояснив відсутність Гарета Бейла в поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів проти мюнхенської Баварії (1:3).

"Бейл не грав, оскільки дуже близький до відходу. Ми сподіваємося, що він піде невдовзі, це буде найкраще для всіх. Ми працюємо над його трансфером до нової команди.

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Я не маю щось особисто проти нього, але є час, коли справи робляться, тому що так треба. Я приймаю рішення, нам потрібні зміни. Відхід – рішення тренера, а також гравця, який розуміє ситуацію. Усе зміниться, не знаю, за 24 чи 48 годин, але це станеться, і це буде добрим наслідком для всіх", – цитує Зідана Sky Sports.

До слова, Гарет Бейл виступає за Реал із 2013 року та допоміг "вершковим" здобути низку трофеїв, зокрема, 4 кубки Ліги чемпіонів. Періодично місцем продовження його кар'єри називають АПЛ або китайську Суперлігу.

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