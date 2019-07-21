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Почеттіно прокоментував імовірний трансфер Бейла в Тоттенхем

18:30 637 Читать на русском
Почеттіно прокоментував імовірний трансфер Бейла в Тоттенхем
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Наставник Тоттенхема поділився думкою щодо можливого повернення валлійця в Англію.

"Шпор" називають одними з головних претендентів на вінгера Реала.

"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

"Я бачив цю історію в медіа, але не знаю, який клуб його підпише. Не знаю, ми це чи хтось ще. Це робота нашого президента – побудувати максимально сильну команду", – наводить слова Почеттіно журналіст Саймон Стоун у твіттері.

"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійця

У минулому сезоні 30-річний півзахисник провів за "королівський клуб" 42 матчі у всіх турнірах і забив 14 голів.

blog_ava
"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійця
13:03
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Теги
Іспанія Трансфери Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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