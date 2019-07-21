Почеттіно прокоментував імовірний трансфер Бейла в Тоттенхем

Наставник Тоттенхема поділився думкою щодо можливого повернення валлійця в Англію.

"Шпор" називають одними з головних претендентів на вінгера Реала.

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"Я бачив цю історію в медіа, але не знаю, який клуб його підпише. Не знаю, ми це чи хтось ще. Це робота нашого президента – побудувати максимально сильну команду", – наводить слова Почеттіно журналіст Саймон Стоун у твіттері.

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У минулому сезоні 30-річний півзахисник провів за "королівський клуб" 42 матчі у всіх турнірах і забив 14 голів.