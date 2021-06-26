Лос-Анджелес Гелаксі зацікавився 31-річним валлійцем, повідомляє Ніколо Скіра у своєму Twitter.

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За інформацією журналіста, клуб з МЛС вже вступив у перемовини з мадридцями щодо трансферу Бейла. Переїзд Гарета за океаном виглядає навіть досить ймовірним, адже Карло Анчелотті не розраховує на форварда у сезоні 2021/22.

Нагадаємо, минулу кампанію вінгер провів у Тоттенхемі на правах оренди. В його активі 34 матчі за "шпор", 16 голів та 3 асисти. Контракт Гарета Бейла з Реалом розрахований до наступного літа.

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