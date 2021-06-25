"Ми ніколи не були фаворитами. Для нас це значення не має. Приходьте завтра на гру – на полі будемо тільки ми і наші суперники. Сподіваюся, зможемо зіграти чудово і виконати свої завдання.

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Вболівальники суперника на трибунах? Коли грали проти збірної Туреччини, вважаю, на стадіоні було близько 18 тисяч, тому для нас це вже значення не має. Безпосередньо на поле завтра будемо тільки ми і суперники.

Не думаю, що статистика вплине на цей склад команди. Нікого з нас вона, за великим рахунком, не турбує. Ніякого значення в ній немає. Ми завтра просто збираємося зіграти в футбол, де б він не був, проти дуже гарної команди", – наводить слова Бейла офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Уельсом та Данією відбудеться вже завтра, 26 червня, початок зустрічі о 19:00. За підсумками цієї зустрічі визначиться перший чвертьфіналіст Євро-2020.

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