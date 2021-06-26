Звезда Реала Гарет Бейл имеет все шансы попробовать свои силы за океаном.

Лос-Анджелес Гэлакси заинтересовался 31-летним валлийцем, сообщает Николо Скира в своем Twitter.

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По информации журналиста, клуб из МЛС уже вступил в переговоры с мадридцами относительно трансфера Бейла. Переезд Гарета за океаном выглядит достаточно вероятным, ведь Карло Анчелотти не рассчитывает на форварда в сезоне 2021/22.

Напомним, прошлую кампанию вингер провел в Тоттенхэме на правах аренды. В его активе 34 матча за "шпор", 16 голов и 3 ассиста. Контракт Гарета Бейла с Реалом рассчитан до следующего лета.

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