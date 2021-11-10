"Якщо він потрапить на чемпіонат світу з Уельсом, я думаю, це стане його вінцем. З першого дня, коли я зустрів Гарета та його батька, він сказав нам, яким особливим був Уельс.

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Свого часу він мав можливість грати за Англію, ми навіть це обговорювали. Але Гарет відразу відрубав: "Ніколи більше не кажи так, якщо хочеш бути моїм агентом!". Він фанатичний валлієць", – цитує Барнетта Mirror.

Додамо, що наразі 32-річний Бейл провів за збірну Уельса 99 матчів, в яких оформив рекордні 36 голів.

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