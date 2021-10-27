Зірка Астон Вілли з українським корінням отримав паспорт Польщі – потужний конкурент для Кендзьори
Захисник Астон Вілли Метті Кеш наважився змінити футбольне громадянство.
Провідний гравець бірмінгемців отримав польський паспорт і може бути викликаний до "Кадри" вже на найближчий збір.
Екс-захисник збірної України отримав польське громадянство
Кеш народився в Англії, його мати Барбара наполовину полька, а дід родом з Івано-Франківська (щоправда, тоді він ще називався Станіславом). Лідер Астон Вілли у 24 роки вирішив попрощатися з примарними шансами зіграти за Англію і обрав батьківщину предків. Отриманню паспорта особисто сприяв президент Польщі Анджей Дуда.
Додамо, що Кеш грає на позиції правого захисника, тобто є прямим конкурентом польського легіонера Динамо Томаша Кендзьори.
Утік від війни, виграв золото Олімпіади, об’єднав народи перед Євро-2012: поляку із львівським серцем – 100 років