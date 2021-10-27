Провідний гравець бірмінгемців отримав польський паспорт і може бути викликаний до "Кадри" вже на найближчий збір.

Екс-захисник збірної України отримав польське громадянство

Кеш народився в Англії, його мати Барбара наполовину полька, а дід родом з Івано-Франківська (щоправда, тоді він ще називався Станіславом). Лідер Астон Вілли у 24 роки вирішив попрощатися з примарними шансами зіграти за Англію і обрав батьківщину предків. Отриманню паспорта особисто сприяв президент Польщі Анджей Дуда.

Додамо, що Кеш грає на позиції правого захисника, тобто є прямим конкурентом польського легіонера Динамо Томаша Кендзьори.

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