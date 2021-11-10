"Если он попадет на чемпионат мира с Уэльсом, я думаю, это станет его венцом. С первого дня, когда я встретил Гарета и его отца, он сказал нам, каким особенным был Уэльс.

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В свое время у него была возможность играть за Англию, мы даже это обсуждали. Но Гарет сразу отрезал: "Никогда больше не говори так, если хочешь быть моим агентом!". Он фанатичный валлиец", – цитирует Барнетта Mirror.

Добавим, что пока 32-летний Бейл провел за сборную Уэльса 99 матчей, в которых оформил рекордные 36 голов.

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