"Бейл матиме проблеми, якщо залишиться в Реалі", – Міятовіч

Колишній нападник Реала Предраг Міятовіч висловив свою думку стосовно майбутнього Гарета Бейла в Мадриді.

"Якщо Бейл залишиться в Реалі, то це не стане проблемою для королівського клубу. Саме Гарет матиме труднощі у майбутньому сезоні.

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Зідан вже дав ясно зрозуміти, що має зовсім трохи віри в Бейла, або взагалі не вірить у нього, як у гравця Реала", – поділився Міятовіч в ефірі El Larguero.

Нагадаємо, у ЗМІ була інформація, що Гарет був близький до переїзду в чемпіонат Китаю, але трансфер було зірвано.

В минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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