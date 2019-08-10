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"Бейл матиме проблеми, якщо залишиться в Реалі", – Міятовіч

17:12 97 Читать на русском
"Бейл матиме проблеми, якщо залишиться в Реалі", – Міятовіч
Гарет Бейл / Reuters

Колишній нападник Реала Предраг Міятовіч висловив свою думку стосовно майбутнього Гарета Бейла в Мадриді.

"Якщо Бейл залишиться в Реалі, то це не стане проблемою для королівського клубу. Саме Гарет матиме труднощі у майбутньому сезоні.

Бейл ризикує залишитись в Реалі – клуб не має жодних пропозицій щодо валлійця

Зідан вже дав ясно зрозуміти, що має зовсім трохи віри в Бейла, або взагалі не вірить у нього, як у гравця Реала", – поділився Міятовіч в ефірі El Larguero.

Нагадаємо, у ЗМІ була інформація, що Гарет був близький до переїзду в чемпіонат Китаю, але трансфер було зірвано.

В минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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2009
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Предраг Міятовіч Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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