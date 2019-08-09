Бейл ризикує залишитись в Реалі – клуб не має жодних пропозицій щодо валлійця

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл потрапив у майже безвихідну ситуацію.

В офісі мадридського Реала немає жодного запиту щодо трансферу Гарета Бейла, повідомляє El Primer Palo.

Бейл готовий залишитися в Мадриді

Схоже, валлієць буде змушений розпочати новий сезон на Сантьяго Бернабеу. Раніше наставник королівського клубу Зінедін Зідан заявив, що не розраховує на 30-річного вінгера.

У ЗМІ була інформація, що Гарет був близький до переїзду в чемпіонат Китаю, але трансфер було зірвано.

В минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"