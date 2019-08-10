"Бейл будет иметь проблемы, если останется в Реале", – Миятович

Бывший нападающий Реала Предраг Миятович выразил свое мнение относительно будущего Гарета Бейла в Мадриде.

"Если Бейл останется в Реале, то это не станет проблемой для королевского клуба. Именно Гарет будет испытывать трудности в будущем сезоне.

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Зидан уже дал ясно понять, что он почти не верит в Бейла, либо же он вообще не верит в него, как в игрока Реала", – поделился Миятович в эфире El Larguero.

Напомним, в СМИ была информация, что Гарет был близок к переезду в чемпионат Китая, но трансфер был сорван.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассист.

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