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"Бейл будет иметь проблемы, если останется в Реале", – Миятович

17:12 84 Читати українською
"Бейл будет иметь проблемы, если останется в Реале", – Миятович
Гарет Бейл / Reuters

Бывший нападающий Реала Предраг Миятович выразил свое мнение относительно будущего Гарета Бейла в Мадриде.

"Если Бейл останется в Реале, то это не станет проблемой для королевского клуба. Именно Гарет будет испытывать трудности в будущем сезоне.

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Зидан уже дал ясно понять, что он почти не верит в Бейла, либо же он вообще не верит в него, как в игрока Реала", – поделился Миятович в эфире El Larguero.

Напомним, в СМИ была информация, что Гарет был близок к переезду в чемпионат Китая, но трансфер был сорван.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассист.

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Испания Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Предраг Миятович Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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