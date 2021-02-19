Квартет гравців змагається за нагороду героя тижня у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед – 0:4 – відео голів та огляд матчу

За нагороду поборються форвард загребського Динамо Бруно Петковіч, який оформив дубль у протистоянні з російським Краснодаром (3:2), вінгер лондонського Тоттенхема Гарет Бейл (гол+пас у матчі проти австрійського Вольфсберга), нападник німецького Хоффенхайма Мунас Даббур (дубль і асист у двобої з норвезьким Мольде) та лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш із двома голами проти Реал Сосьєдада.

До слова, матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 24-25 лютого.

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