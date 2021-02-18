Ліга Європи, 1/16 фіналу

Брага – Рома – 0:2

Гол: Джеко, 5, Майораль, 87

Вилучення: Есжайю, 54 (Брага, 2 жовті)

Вольфсберг – Тоттенхем – 1:4

Голи: Ліендл, 55 (п) – Сон, 13, Бейл, 28, Моура. 34, Вінісіус, 88

Краснодар – Динамо Загреб – 2:3

Голи: Берг, 28, Клаессон, 69 – Петковіч, 15, 64, Атімвен, 75

Олімпіакос – ПСВ – 4:2

Голи: Бухалакіс, 9, М'Віла, 37, Ель-Арабі, 45+2, Масурас, 83 – Захаві, 14, 40

Паулу Фонсека навідався у гості до своєї колишньої команди. Здавалося, Брага не зможе дати бій більш іменитому супернику. Ба більше, Рома вже на 5-й хвилині відкрила рахунок. "Вовки" розігнали стрімку контратаку лівим флангом, в завершенні якої Спінаццола прострілив у штрафний, а там ніхто не зміг завадити Джеко вразити ворота.

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Продовження результативного футболу не було. Не посприяло цьому навіть вилучення на початку другого тайму – Есжайю отримав другу жовту і залишив Брагу в меншості. Португальці спромоглися не зганьбитися і не влаштувати катастрофу перед візитом у Рим. Хоча гол Борхи Майораля у кінці зустрічі значно ускладнив ситуацію.

Тоттенхем провів блискучий перший тайм проти Вольфсберга, забивши у ворота австрійців три "сухих" м'ячі. Особливо постарався Гарет Бейл, який оформив гол+асист. Ще по точному удару в активі Сона та Моури. Однак втримати свої ворота "сухими" підопічні Жозе Моурінью не змогли, пропустивши на початку другої половини з пенальті. Наприкінці матчу Вінісіус все ж оформив розгромну перемогу "шпор".

Олімпіакос та ПСВ видали шалену перестрілку з шістьма голами. Причому, п'ять із них були забиті ще до перерви. Греки перед візитом у Нідерланди здобули доволі комфортну перевагу у два м'ячі.

Краснодар та загребське Динамо влаштували гойдалки. Хорвати тричі виходили вперед, а росіяни змогли відігратися лише двічі.

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