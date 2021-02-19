Квартет игроков борется за награду героя недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:4 – видео голов и обзор матча

За награду поборются форвард загребского Динамо Бруно Петкович, оформивший дубль в противостоянии с российским Краснодаром (3:2), вингер лондонского Тоттенхэма Гарет Бейл (гол+пас в матче против австрийского Вольфсберга), нападающий немецкого Хоффенхайма Мунас Даббур (дубль и ассист в поединке с норвежским Мольде) и лидер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш с двумя голами в ворота Реал Сосьедада.

К слову, матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 24-25 февраля.

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