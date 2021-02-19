Бейл, Бруну Фернандеш и авторы дублей претендуют на титул игрока недели Лиги Европы
УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку по итогам первого раунда 1/16 финала Лиги Европы.
Квартет игроков борется за награду героя недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:4 – видео голов и обзор матча
За награду поборются форвард загребского Динамо Бруно Петкович, оформивший дубль в противостоянии с российским Краснодаром (3:2), вингер лондонского Тоттенхэма Гарет Бейл (гол+пас в матче против австрийского Вольфсберга), нападающий немецкого Хоффенхайма Мунас Даббур (дубль и ассист в поединке с норвежским Мольде) и лидер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш с двумя голами в ворота Реал Сосьедада.
К слову, матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 24-25 февраля.
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