Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед – 0:4 – відео голів та огляд матчу
22:56 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед розчавив Реал Сосьєдад у матчі 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Бруну Фернандеш 27’
Бруну Фернандеш 58’
Маркус Рашфорд 65’
Деніел Джеймс 90’
27’ Бруну Фернандеш
58’ Бруну Фернандеш
65’ Маркус Рашфорд
90’ Деніел Джеймс
"Червоні дияволи" мали зливу моментів у першому таймі, але забити вдалося лише завдяки помилці суперника. Два польові гравці Реала Сосьєдад збилися з голкіпером, залишивши Бруну Фернандешу порожні ворота.
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Справжнє побиття розпочалося після перерви. Фернандеш і Рашфорд скористалися провалами високої оборони басків, а крапку поставив Джеймс. Манчестер Юнайтед переміг 4:0 і перетворив матч-відповідь на формальність.
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