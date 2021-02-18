Манчестер Юнайтед розчавив Реал Сосьєдад у матчі 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

"Червоні дияволи" мали зливу моментів у першому таймі, але забити вдалося лише завдяки помилці суперника. Два польові гравці Реала Сосьєдад збилися з голкіпером, залишивши Бруну Фернандешу порожні ворота.

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Справжнє побиття розпочалося після перерви. Фернандеш і Рашфорд скористалися провалами високої оборони басків, а крапку поставив Джеймс. Манчестер Юнайтед переміг 4:0 і перетворив матч-відповідь на формальність.