Бейл забив у Ла Лізі вперше за 100 днів та перервав найгіршу безгольову серію в кар'єрі

Україна — 22:45 136
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Дівчина 2-го найкращого українського бомбардира 2018 року – гаряча екзотика, яка вражає фігурою і замінила росіянку
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Реал обіграв Уеску та повернувся в зону Ліги чемпіонів, Сосьєдад поступився Вальядоліду: 15 тур Ла Ліги, матчі неділіІспанія — 21:22 410
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УПЛ пішла на перерву – Шахтар став "зимовим чемпіоном"Україна — 20:35 421
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Львів на виїзді переміг Олександрію та залишив Динамо на другій сходинціУкраїна — 18:59 3267
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