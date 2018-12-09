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Бейл забив у Ла Лізі вперше за 100 днів та перервав найгіршу безгольову серію в кар'єрі

20:50 238 Читать на русском
Бейл забив у Ла Лізі вперше за 100 днів та перервав найгіршу безгольову серію в кар'єрі
Гарет Бейл / Фото ФК Реал

У матчі проти Уески вінгер Реала Гарет Бейл перервав невтішну для себе серію.

У матчі 15-го туру Бейл відзначився у воротах Уески, його гол і став вирішальним у матчі та приніс перемогу "вершковим" (1:0).

Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Цим голом валлієць перервав найдовшу "суху" серію в своїй кар'єрі. Востаннє він забивав у Прімері ще в ворота Леганеса 1 вересня.

В поточному сезоні Ла Ліги Гарет Бейл провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 2-ма асистами.

Найкращим бомбардиром Реала є Карім Бензема, на його рахунку 5 голів.

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Іспанія15 турЕстадіо Ель Алькорас (Уеска)

Уеска - Реал Мадрид: Неділя 09 грудня 2018

Уеска
Матч завершено
0 : 1
Реал Мадрид
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Уеска - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Карім Бензема Карім Бензема
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