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Бетіс зацікавлений у придбанні Піваріча

08:00 3 Читать на русском
Бетіс зацікавлений у придбанні Піваріча
Йосіп Піваріч / ФК Динамо

Захисник Динамо та збірної Хорватії Йосіп Піваріч може продовжити кар'єру в Прімері.

За інформацією Еstadio Deportivo, Бетіс знову повернувся до варіанту із трансфером оборонця Динамо Йосіпа Піваріча.

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Повідомляється, що у зв'язку з кадровими проблемами та травмами керівництво "огірочків" знову звернуло увагу на гравця збірної Хорватії. Перехід може відбутися вже під час поточного трансферного вікна.

Піваріч, який останнім часом отримує не надто багато ігрової практики через значний прогрес талановитого Віталія Миколенка, готовий покинути київьский клуб.

Нагадаємо, влітку минулого року Бетіс вже цікавився Йосіпом, але тоді справа далі розмов не пішла.

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