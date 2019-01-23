Бетис заинтересован в приобретении Пиварича

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич может продолжить карьеру в Примере.

По информации Еstadio Deportivo, Бетис снова вернулся к варианту с трансфером защитника Динамо Йосипа Пиварича.

Источник в Динамо: Информация об интересе к Сикану – неправда

Сообщается, что в связи с кадровыми проблемами и травмами руководство "огурчиков" вновь обратило внимание на игрока сборной Хорватии. Переход может состояться уже во время текущего трансферного окна.

Пиварич, который в последнее время получает не слишком много игровой практики из-за значительного прогресса талантливого Виталия Миколенко, готов покинуть киевский клуб.

Напомним, летом прошлого года Бетис уже интересовался Йосипом, но тогда дело дальше разговоров не пошло.

"Хотів простягнути руку Путіну, а той відвернувся". Йосіп Піваріч – про ЧС-2018, Київ та чорну смугу Динамо