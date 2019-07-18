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Бетіс домовився щодо переходу Фекіра, – ЗМІ

14:10 342 Читать на русском
Бетіс домовився щодо переходу Фекіра, – ЗМІ
Набіль Фекір / Reuters

Півзахисник Ліона Набіль Фекір може найближчим часом стати гравцем Бетіса.

Бетіс домовився щодо трансферу зірки Ліона Набіля Фекіра, повідомляє журналіст Eurosport Роман Колле-Годан у своєму твіттері.

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Зазначається, що севільський клуб вже погодив п'ятирічний контракт з французом. Сума трансферу складе 25 млн євро.

Очікується, що "вердібланкос" завершать перехід француза, як тільки продадуть півзахисника Джованні Ло Чельсо. На аргентинця претендують Атлетіко та Тоттенхем.

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У минулому сезоні 26-річний гравець провів 38 поєдинків у футболці "ткачів", забивши 12 голів і зробивши 9 асистов.

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Теги
Трансфери Іспанія Набіль Фекір Набіль Фекір Ліон Ліон Бетіс Бетіс
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