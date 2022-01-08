Чемпіонат Іспанії 2021/22, 20-й тур

Леванте – Мальорка – 2:0

Голи: Сольдадо, 47, Моралес, 90+6

Нереалізований пенальті: Оліван, 68 (Мальорка)

Реал Сосьєдад – Сельта – початок о 17:15

Леванте підходив до домашньої зустрічі з Мальоркою без перемог у чемпіонаті й з 8-очковим відставанням від рятівної 17-ї позиції у таблиці. В першому таймі темп гри був дуже низьким, а моментів виникало обмаль – можна згадати тільки постріли Лябреса та Барді з дистанції, які потягнули голкіпери. На перерву команди пішли без забитих голів.

Втім, всього за хвилину після неї Леванте вдалося вийти вперед внаслідок передачі Барді під вихід Сольдадо віч-на-віч. Мальорка, однак, отримала шанс відігратись в середині другого тайму з пенальті, який взявся виконувати Оліван – Браян завдав удар у лівий нижній кут. На щастя для "жаб", Айтор Фернандес спіймав м'яч намертво! На 82-й хвилині Ніньйо таки забив у ворота господарів, але його гол скасували через гру рукою.

У компенсований час Леванте покарав суперника за марнотратство, забивши другий гол (його провів Моралес). Таким чином, "жаби" відсвяткували свою першу перемогу в поточному чемпіонаті.

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