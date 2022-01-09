В воскресенье 20-й тур чемпионата Испании продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 20-й тур

Райо Вальекано – Бетис – 1:1

Гол: Балью, 71 – Каналес, 45+2

Удаление: Морено, 34 (Бетис, красная карточка)

Севилья – Хетафе – начало матча в 17:15

Алавес – Атлетік – начало матча в 19:30

Осасуна – Кадіс – начало матча в 19:30

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Два поражения Бетиса в последних двух матчах чемпионата заставляли севильцев брать очки в матче с Райо Вальекано. Первый реальный шанс подопечные Мануэля Пеллегрини создали лишь на 32-й минуте, когда Фекир целился под левую стойку – Люка Зидан в прыжке успел среагировать. А уже через мгновение гости остались в меньшинстве – Алекс Морено подвел команду грубым фолом и усложнил задание одноклубникам. Однако, усыпив бдительность соперника, уже ожидавшего свистка на перерыв, Бетис сумел организовать контратаку и забил Райо гол в раздевалку (Каналес замкнул прострел уже в пустые ворота).

В середине второго тайма Балью отозвался на навес с правого фланга и головой сравнял счет в матче. К концу матча хозяева могли вырвать победу, но выше всяких похвал сыграл Руй Силва, отразив опасные удары Гвардиолы и Гарсии. Ничья принесла Райо Вальекано 31 очко и седьмое место турнирной таблицы, Бетис с 34 пунктами остался третьим.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ