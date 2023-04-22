В рамках суботньої програми 30-го туру Ла Ліги провели декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/223, 30-й тур

Осасуна – Бетіс – 3:2

Голи: Будімір, 6, 12, Монакайола, 41 – Міранда, 16, Родрігес, 70

Альмерія – Атлетік – 1:2

Голи: Сентельєс, 90+2 – Вільямс Н., 9, де Маркос, 56

Реал Сосьєдад – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Сьорлот, 59, Лежен, 81 (автогол) – Паласон, 57

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Бетіс зазнав несподіваного фіаско в Памплоні. Осасуна, яка сконцентрувалась на Кубку й останнім часом погано виступала у чемпіонаті, забила у ворота андалусійців аж три голи – причому два з них прилетіли ще до 12-ї хвилини (в обох випадках відзначився Будімір, а асистував Барха). Ще один м'яч в активі Монкайоли.

Гості відповіли двома голами й цілком заслуговували на перемогу по перерві, однак реалізація підкачала. Дуже багато подарунків від Осасуни залишились без покарання.

Внаслідок поразки Бетісу не вдалося зачепитись за зону ЛЧ, залишившись на відстані трьох очок від четвертої позиції. Там засів Сосьєдад, який одразу ж скористався осічкою переслідувача.

Баски у рідних стінах приймали Райо Вальєкано, забивши перший гол вже на 14-й хвилині. Щоправда, його не зарахували через фол в атаці. На 22-й Давід Сілва увірвався на лівий кут воротарського й стріляв під дальню стійку, а на 32-й з лінії штрафного прицільно бив Оярсабаль – в обох випадках м'яч пройшов поруч з каркасом.

Мадридці нічого не створили до перерви, але на старті другого тайму покарали "чурі-урдін" за марнотратство. Паласон класним ударом метрів з 20-ти вивів Райо вперед – втім, всього через дві хвилини господарі відігрались зусиллями Сьорлота (він замкнув навіс Муньйоса). Цікавіших моментів у поєдинку вже не виникало, однак на 81-й хвилині "королівський клуб" таки вирвав перемогу – допоміг автогол Лежена. 2:1!

Реал Сосьєдад відривається від п'ятої сходинки на шість очок. Райо Вальєкано залишився у семи залікових балах від зони єврокубків. Сьорлот же став другим норвезьким футболістом в історії Ла Ліги, якому вдалося забити 10+ голів за чемпіонат – першим був Джо Карью в сезоні 2000/01.

Атлетік продовжує гонитву за єврокубками. У черговому матчі Прімери баски здолали одного з аутсайдерів – Альмерію. Ніко Віяльмс відкрив рахунок вже на самому початку, а по перерві де Маркос подвоїв перевагу своєї команди.

Андалусійці бились до останнього і спромоглись на гол престижу лише у доданий час. Як наслідок, Атлетік набрав 47 очок і від п'ятої сходинки, яка дає право на участь у Лізі Європи, відстає лише на 2 бали.

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