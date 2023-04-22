Сосьєдад переміг Райо Вальєкано та суттєво збільшив шанси на ЛЧ, Атлетік впритул наблизився до зони єврокубків
В рамках суботньої програми 30-го туру Ла Ліги провели декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2022/223, 30-й тур
Осасуна – Бетіс – 3:2
Голи: Будімір, 6, 12, Монакайола, 41 – Міранда, 16, Родрігес, 70
Альмерія – Атлетік – 1:2
Голи: Сентельєс, 90+2 – Вільямс Н., 9, де Маркос, 56
Реал Сосьєдад – Райо Вальєкано – 2:1
Голи: Сьорлот, 59, Лежен, 81 (автогол) – Паласон, 57
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Бетіс зазнав несподіваного фіаско в Памплоні. Осасуна, яка сконцентрувалась на Кубку й останнім часом погано виступала у чемпіонаті, забила у ворота андалусійців аж три голи – причому два з них прилетіли ще до 12-ї хвилини (в обох випадках відзначився Будімір, а асистував Барха). Ще один м'яч в активі Монкайоли.
Гості відповіли двома голами й цілком заслуговували на перемогу по перерві, однак реалізація підкачала. Дуже багато подарунків від Осасуни залишились без покарання.
¡El @RealBetis busca el empate en el #OsasunaRealBetis!#LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/tBE4T8v39v— LaLiga (@LaLiga) April 22, 2023
Внаслідок поразки Бетісу не вдалося зачепитись за зону ЛЧ, залишившись на відстані трьох очок від четвертої позиції. Там засів Сосьєдад, який одразу ж скористався осічкою переслідувача.
Баски у рідних стінах приймали Райо Вальєкано, забивши перший гол вже на 14-й хвилині. Щоправда, його не зарахували через фол в атаці. На 22-й Давід Сілва увірвався на лівий кут воротарського й стріляв під дальню стійку, а на 32-й з лінії штрафного прицільно бив Оярсабаль – в обох випадках м'яч пройшов поруч з каркасом.
¡@mikel10oyar trató de hacer el primero para la @RealSociedad con este disparo!#RealSociedadRayo #LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/z2zjwfzZaM— LaLiga (@LaLiga) April 22, 2023
Мадридці нічого не створили до перерви, але на старті другого тайму покарали "чурі-урдін" за марнотратство. Паласон класним ударом метрів з 20-ти вивів Райо вперед – втім, всього через дві хвилини господарі відігрались зусиллями Сьорлота (він замкнув навіс Муньйоса). Цікавіших моментів у поєдинку вже не виникало, однак на 81-й хвилині "королівський клуб" таки вирвав перемогу – допоміг автогол Лежена. 2:1!
Реал Сосьєдад відривається від п'ятої сходинки на шість очок. Райо Вальєкано залишився у семи залікових балах від зони єврокубків. Сьорлот же став другим норвезьким футболістом в історії Ла Ліги, якому вдалося забити 10+ голів за чемпіонат – першим був Джо Карью в сезоні 2000/01.
Атлетік продовжує гонитву за єврокубками. У черговому матчі Прімери баски здолали одного з аутсайдерів – Альмерію. Ніко Віяльмс відкрив рахунок вже на самому початку, а по перерві де Маркос подвоїв перевагу своєї команди.
Андалусійці бились до останнього і спромоглись на гол престижу лише у доданий час. Як наслідок, Атлетік набрав 47 очок і від п'ятої сходинки, яка дає право на участь у Лізі Європи, відстає лише на 2 бали.
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