Сосьедад победил Райо Вальекано и существенно увеличил шансы на ЛЧ, Атлетик вплотную приблизился к зоне еврокубков
В рамках субботней программы 30 тура Ла Лиги провели несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2022/223, 30-й тур
Осасуна – Бетис – 3:2
Голы: Будимир, 6, 12, Монакайола, 41 – Миранда, 16, Родригес, 70
Альмерия – Атлетик – 1:2
Голы: Сентельес, 90+2 – Вильямс Н., 9, де Маркос, 56
Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 2:1
Голы: Серлот, 59, Лежен, 81 (автогол) – Паласон, 57
Эспаньол с нефартом Хоселу расписал ничью с Кадисом и прервал шестиматчевую серию из поражений
Бетис потерпел неожиданное фиаско в Памплоне. Осасуна, которая сконцентрировалась на Кубке и в последнее время плохо выступала в чемпионате, забила в ворота андалусийцев аж три гола – причем два из них прилетели еще до 12-й минуты (в обоих случаях отличился Будимир, а ассистировал Барха). Еще один мяч в активе Монкайолы.
Гости ответили двумя голами и вполне заслуживали победить после перерыва, однако реализация подкачала. Очень много подарков от Осасуны остались без наказания.
¡El @RealBetis busca el empate en el #OsasunaRealBetis!#LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/tBE4T8v39v— LaLiga (@LaLiga) April 22, 2023
Вследствие поражения Бетису не удалось зацепиться за зону ЛЧ, оставшись на расстоянии трех очков от четвертой позиции. Там засел Сосьедад, который сразу же воспользовался осечкой преследователя.
Баски в родных стенах принимали Райо Вальекано, забив первый гол уже на 14-й минуте. Правда, его не засчитали из-за фола в атаке. На 22-й Давид Силва ворвался на левый угол вратарской и стрелял под дальнюю штангу, а на 32-й с линии штрафной прицельно бил Оярсабаль – в обоих случаях мяч прошел рядом с каркасом.
¡@mikel10oyar trató de hacer el primero para la @RealSociedad con este disparo!#RealSociedadRayo #LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/z2zjwfzZaM— LaLiga (@LaLiga) April 22, 2023
Мадридцы ничего не создали до перерыва, но на старте второго тайма наказали "чури-урдин" за расточительность. Паласон классным ударом метров с 20-ти вывел Райо вперед – впрочем, всего через две минуты хозяева отыгрались усилиями Серлота (он замкнул навес Муньоса). Интересных моментов в поединке уже не возникало, однако на 81-й минуте "королевский клуб" таки вырвал победу – помог автогол Лежена. 2:1!
Реал Сосьедад отрывается от пятой строчки на шесть очков. Райо Вальекано остался в семи зачетных баллах от зоны еврокубков. Сёрлот же стал вторым норвежским футболистом в истории Ла Лиги, которому удалось забить 10+ голов за чемпионат – первым был Джо Карью в сезоне 2000/01.
Атлетик продолжает погоню за еврокубками. В очередном матче Примеры баски одолели одного из аутсайдеров – Альмерию. Нико Вияльмс открыл счет уже в самом начале, а после перерыва де Маркос удвоил преимущество своей команды.
Андалусийцы бились до последнего и смогли забить гол престижа лишь в добавленное время. Как следствие, Атлетик набрал 47 очков и от пятой строчки, которая дает право на участие в Лиге Европы, отстает лишь на 2 балла.
ЧМ-1978 на крови: бартер 35000 тонн зерна ради победы 6:0, "слепые" арбитры и даже Папа Римский