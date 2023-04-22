В рамках субботней программы 30 тура Ла Лиги провели несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/223, 30-й тур

Осасуна – Бетис – 3:2

Голы: Будимир, 6, 12, Монакайола, 41 – Миранда, 16, Родригес, 70

Альмерия – Атлетик – 1:2

Голы: Сентельес, 90+2 – Вильямс Н., 9, де Маркос, 56

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Серлот, 59, Лежен, 81 (автогол) – Паласон, 57

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Бетис потерпел неожиданное фиаско в Памплоне. Осасуна, которая сконцентрировалась на Кубке и в последнее время плохо выступала в чемпионате, забила в ворота андалусийцев аж три гола – причем два из них прилетели еще до 12-й минуты (в обоих случаях отличился Будимир, а ассистировал Барха). Еще один мяч в активе Монкайолы.

Гости ответили двумя голами и вполне заслуживали победить после перерыва, однако реализация подкачала. Очень много подарков от Осасуны остались без наказания.

Вследствие поражения Бетису не удалось зацепиться за зону ЛЧ, оставшись на расстоянии трех очков от четвертой позиции. Там засел Сосьедад, который сразу же воспользовался осечкой преследователя.

Баски в родных стенах принимали Райо Вальекано, забив первый гол уже на 14-й минуте. Правда, его не засчитали из-за фола в атаке. На 22-й Давид Силва ворвался на левый угол вратарской и стрелял под дальнюю штангу, а на 32-й с линии штрафной прицельно бил Оярсабаль – в обоих случаях мяч прошел рядом с каркасом.

Мадридцы ничего не создали до перерыва, но на старте второго тайма наказали "чури-урдин" за расточительность. Паласон классным ударом метров с 20-ти вывел Райо вперед – впрочем, всего через две минуты хозяева отыгрались усилиями Серлота (он замкнул навес Муньоса). Интересных моментов в поединке уже не возникало, однако на 81-й минуте "королевский клуб" таки вырвал победу – помог автогол Лежена. 2:1!

Реал Сосьедад отрывается от пятой строчки на шесть очков. Райо Вальекано остался в семи зачетных баллах от зоны еврокубков. Сёрлот же стал вторым норвежским футболистом в истории Ла Лиги, которому удалось забить 10+ голов за чемпионат – первым был Джо Карью в сезоне 2000/01.

Атлетик продолжает погоню за еврокубками. В очередном матче Примеры баски одолели одного из аутсайдеров – Альмерию. Нико Вияльмс открыл счет уже в самом начале, а после перерыва де Маркос удвоил преимущество своей команды.

Андалусийцы бились до последнего и смогли забить гол престижа лишь в добавленное время. Как следствие, Атлетик набрал 47 очков и от пятой строчки, которая дает право на участие в Лиге Европы, отстает лишь на 2 балла.

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