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Бетіс призначив нового спортивного директора – він вже будував команду-зірку з Пеллегріні

16:50 - Читать на русском
Бетіс призначив нового спортивного директора – він вже будував команду-зірку з Пеллегріні
Антоніо Кордон / La Republica EC

Севільський Бетіс оголосив про призначення Антоніо Кордона на посаду спортивного директора клубу.

Відомий функціонер приєднався до "зелено-білих", повідомляє офіційний сайт клубу.

Пеллегріні очолив Бетіс – фахівець у цьому сезоні тренував Ярмоленка

Кордон тепер відновить легендарну зв'язку з Мануелем Пеллегріні – чилієць очолив Бетіс два тижні тому. Разом вони стали творцями легендарної "Жовтої субмарини" 00-х, коли скромний Вільяреал боровся за чемпіонський титул Ла Ліги та грав у півфіналі Ліги чемпіонів. Пізніше Кордон працював у Монако, а донедавна співпрацював із Еквадорською футбольною федерацією.

До слова, в сезоні 2019/20 севільський Бетіс фінішував лише на 15-му місці Прімери, хоча перед стартом чемпіонату керівництво клубу прагнуло вийти в єврокубки.

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Теги
Бетіс Бетіс Іспанія Антоніо Кордон
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