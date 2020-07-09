Пеллегріні очолив Бетіс – фахівець у цьому сезоні тренував Ярмоленка

Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні працюватиме в Прімері. На нього зробив ставку Бетіс.

Мануель Пеллегріні призначений новим головним тренером Бетіса. Він розпочне роботу з командою з наступного сезону. Контракт розрахований на три роки – до літа 2023-го, інформує офіційний сайт клубу.

Пеллегріні вже тренував у Прімері Вільяреал, Реал та Малагу. Останнім місцем роботи "інженера" був Вест Хем, де він провів півтора сезону. У грудні 2019-го Вест Хем звільнив Пеллегріні через незадовільні результати – команда йшла біля зони вильоту.

Саме він підписував Андрія Ярмоленка в лондонський клуб, однак не зумів сповна реалізувати сильні сторони українця.

Бетіс завершує поточний сезон у нижній частині турнірної таблиці Прімери, що не відповідає амбіціям і можливостям популярного севільського клубу. Пеллегріні спробує вивести "вердібланкос" у єврокубки.

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