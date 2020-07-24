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Бетис назначил нового спортивного директора – он уже строил команду-звезду с Пеллегрини

16:53 - Читати українською
Бетис назначил нового спортивного директора – он уже строил команду-звезду с Пеллегрини
Антонио Кордон / La Republica EC

Севильский Бетис объявил о назначении Антонио Кордона на должность спортивного директора клуба.

Известный функционер присоединился к "зелено-белым", сообщает официальный сайт клуба.

Пеллегрини возглавил Бетис – специалист в этом сезоне тренировал Ярмоленко

Кордон теперь восстановит легендарную связку с Мануэлем Пеллегрини – чилиец возглавил Бетис две недели назад. Вместе они стали создателями легендарной "Желтой субмарины" 00-х, когда скромный Вильярреал боролся за чемпионский титул Ла Лиги и играл в полуфинале Лиги чемпионов. Позже Кордон работал в Монако, а до недавнего времени сотрудничал с Эквадорской футбольной федерацией.

К слову, в сезоне 2019/20 севильский Бетис финишировал лишь на 15-м месте Примеры, хотя перед стартом чемпионата руководство клуба стремилось выйти в еврокубки.

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Испания Бетис Бетис Антонио Кордон
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