Бетіс підписав Іглесіаса – потенційний суперник Зорі в ЛЄ втратив свого найкращого бомбардира

Іспанський форвард Борха Іглесіас відтепер захищатиме кольори Бетіса.

Бетіс підсилив свою атакувальну лінію Борхою Іглесіасом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравець підписав контракт із новим клубом до літа 2024 року. За інформацією ЗМІ, Еспаньйол отримає за свого 26-річного нападника 28 млн євро.

В минулому сезоні Ла Ліги Борха провів 37 матчів, в яких відзначився 17-голами та 4-ма асистами. Такий доробок зробив іспанця найкращим бомбардиром команди сезону 2018/19.

Такі новини не можуть не тішити Зорю. Нагадаємо, якщо луганцям вдасться пройти ЦСКА Софію, то в останньому раунді кваліфікації Ліги Європи підопічні скрипника протистоятимуть переможцю пари Люцерн – Еспаньйол (рахунок першого матчу – 0:3).

Зоря розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у ЛЄ – "армійці" не здивували, "мужики" не вразили, але залишились фаворитами