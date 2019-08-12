toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бетіс зробив запит Реалу щодо Маріано

21:40 125 Читать на русском
Бетіс зробив запит Реалу щодо Маріано
Маріано Діас / ФК Реал Мадрид

Форвард Реала Маріано Діас може продовжити кар'єру в Бетісі.

Реал прагне відпустити Маріано Діаса в інший клуб. Як повідомляє Marca, 26-річним домініканцем активно цікавиться Бетіс.

Рома знайшла заміну Джеко в Реалі

Щоправда, проблемою для "огірків" може стати зарплата нападника, яка становить 5 млн євро на рік.

Маріано повернувся на Сантьяго Бернабеу влітку минулого року з Ліона. Бетіс також цікавиться Борхою Іглесіасом з Еспаньйола.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

blog_ava
Грімм шокований заявами Динамо щодо можливого виходу з УПЛ – конфлікт навколо телепулу може дійти до суду
11:59
12223
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Маріано Діас Маріано Діас Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
56
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук