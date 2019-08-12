Бетіс зробив запит Реалу щодо Маріано

Форвард Реала Маріано Діас може продовжити кар'єру в Бетісі.

Реал прагне відпустити Маріано Діаса в інший клуб. Як повідомляє Marca, 26-річним домініканцем активно цікавиться Бетіс.

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Щоправда, проблемою для "огірків" може стати зарплата нападника, яка становить 5 млн євро на рік.

Маріано повернувся на Сантьяго Бернабеу влітку минулого року з Ліона. Бетіс також цікавиться Борхою Іглесіасом з Еспаньйола.

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