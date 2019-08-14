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Бетис подписал Иглесиаса – потенциальный соперник Зари в ЛЕ потерял своего лучшего бомбардира

17:18 64 Читати українською
Бетис подписал Иглесиаса – потенциальный соперник Зари в ЛЕ потерял своего лучшего бомбардира
Борха Иглесиас / Фото ФК Бетис

Испанский форвард Борха Иглесиас отныне будет защищать цвета Бетиса.

Бетис усилил свою атакующую линию Борхой Иглесиасом, сообщает официальный сайт клуба.

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Игрок подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года. По информации СМИ, Эспаньол получит за своего 26-летнего нападающего 28 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Борха провел 37 матчей, в которых отметился 17-голами и 4-мя ассистами. Такой задел сделал испанца лучшим бомбардиром команды сезона 2018/19.

Такие новости не могут не радовать Зарю. Напомним, если луганчанам удастся пройти ЦСКА Софию, то в последнем раунде квалификации Лиги Европы подопечные Скрипника будут противостоять победителю пары Люцерн – Эспаньол (счет первого матча – 0:3).

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