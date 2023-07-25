Іспанський захисник Марк Бартра повернувся в Ла Лігу і продовжить свою кар'єру в Бетісі.

У своїх соцмережах "біло-зелені" підтвердили перехід 32-річного оборонця. Марк Бартра підписав угоду з Бетісом на правах вільного агента.

Хавбек збірної Іспанії, який був найгострішим гравцем Ла Ліги, несподівано переїхав у Мексику

Контракт захисника з іспанським клубом розрахований на один сезон – до 2024 року. Бартра вже виступав за Бетіс, однак покинув команду, не знайшовши спільну мову з головним тренером Мануелем Пеллегріні. В минулому сезоні захисник грав за Трабзонспор.

Бартра – вихованець Барселони. У складі каталонців він ставав дворазовим переможцем Ліги чемпіонів і 5-разовим чемпіоном Іспанії.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023