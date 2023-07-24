Півзахисник Бетіса та збірної Іспанії Серхіо Каналес вирішив покинути Європу і продовжити свою кар'єру за океаном.

У своїх соцмережах мексиканський Монтеррей оголосив про підписання 32-річного іспанця. Серхіо Каналес в новому клубі буде виступати під 10 номером.

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Півзахисник підписав з Монтерреєм трирічний контракт з можливістю продовжити ще на один сезон. Бетіс отримає за свого гравця 15 мільйонів євро.

В Ла Лізі Каналес виступав за Реал, Валенсію, Реал Сосьедад та Бетіс. У складі "зелено-білих" він відіграв 207 матчів, в яких забив 39 голів та оформив 30 асистів. Серхіо викликався до національної збірної Іспанії. Разом з командою він здобув трофей Ліги Націй. У двох крайніх сезонах Прімери Серхіо створив найбільше гольових нагод.

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