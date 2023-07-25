Бетис подписал двукратного победителя ЛЧ – видео эффектной презентации футболиста
Испанский защитник Марк Бартра вернулся в Ла Лигу и продолжит свою карьеру в Бетисе.
В своих соцсетях "бело-зеленые" подтвердили переход 32-летнего оборонца. Марк Бартра подписал соглашение с Бетисом на правах свободного агента
Хавбек сборной Испании, являвшийся самым острым игроком Ла Лиги, неожиданно переехал в Мексику
Контракт защитника с испанским клубом рассчитан на один сезон – до 2024 года. Бартра уже выступал за Бетис, однако покинул команду, не найдя общий язык с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. В прошлом сезоне защитник играл за Трабзонспор.
Бартра – воспитанник Барселоны. В составе каталонцев он становился двукратным победителем Лиги чемпионов и 5-кратным чемпионом Испании.
Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023