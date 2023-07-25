Испанский защитник Марк Бартра вернулся в Ла Лигу и продолжит свою карьеру в Бетисе.

В своих соцсетях "бело-зеленые" подтвердили переход 32-летнего оборонца. Марк Бартра подписал соглашение с Бетисом на правах свободного агента

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Контракт защитника с испанским клубом рассчитан на один сезон – до 2024 года. Бартра уже выступал за Бетис, однако покинул команду, не найдя общий язык с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. В прошлом сезоне защитник играл за Трабзонспор.

Бартра – воспитанник Барселоны. В составе каталонцев он становился двукратным победителем Лиги чемпионов и 5-кратным чемпионом Испании.

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