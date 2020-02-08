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Барселона намагалася повернути Іньєсту

18:10 663 Читать на русском
Барселона намагалася повернути Іньєсту
Андрес Іньєста / Getty Images

Каталонський гранд намагався повернути свого легендарного гравця, який виступає у чемпіонаті Японії.

Під час зимового трансферного вікна керівництво Барселони намагалося повернути в команду Андреса Іньєсту, інформує Sport.es. "Блаугранас" хотіли взяти 35-річного хавбека в оренду до кінця сезону.

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Іньєста вирішив залишитися у Віссел Кобе, у складі якого незабаром розпочне виступи в Азійській Лізі чемпіонів. Чинний контракт легендарного гравця з японським клубом розрахований до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що Іньєста перейшов з Барселони у Віссел Кобе влітку 2018 року. За японський клуб півзахисник провів 41 матч. В активі Андреса 10 забитих м'ячів і 11 результативних передач. З нинішньою командою іспанець виграв два трофеї – Кубок Японії і Суперкубок країни.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Віссел Кобе Віссел Кобе Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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