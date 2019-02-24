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Бешикташ відкриє футбольну академію в Україні

12:26 446 Читать на русском
Бешикташ відкриє футбольну академію в Україні
"Чорні орли" відкриють школу в Україні / фото: ФК Бешикташ

У Одесі незабаром відкриється футбольна школа турецького Бешикташа.

Про це розповів очільник майбутньої футбольної академії Реджеп Їлмаз для Ukrainefootball. За словами турка, школа відкриється у Одесі орієнтовно у середині травня. Набір дітей до академії вже триває.

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Реджеп зазначив, що до школи незабаром прибудуть тренери із Стамбула, які навчатимуть місцевих спеціалістів клубним принципам Бешикташа. В академії будуть займатися діти віком від 6-ти до 15 років. Головним споносором проекту стала українська фабрика, яка займається виготовленням меблів.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Бенфіка відкриє футбольну академію в Україні.

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Теги
Туреччина Бешикташ Бешикташ
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