Бешикташ відкриє футбольну академію в Україні

У Одесі незабаром відкриється футбольна школа турецького Бешикташа.

Про це розповів очільник майбутньої футбольної академії Реджеп Їлмаз для Ukrainefootball. За словами турка, школа відкриється у Одесі орієнтовно у середині травня. Набір дітей до академії вже триває.

Динамо U-11 виграло міжнародний турнір – кияни здолали Мілан та у фіналі перемогли команду з Росії

Реджеп зазначив, що до школи незабаром прибудуть тренери із Стамбула, які навчатимуть місцевих спеціалістів клубним принципам Бешикташа. В академії будуть займатися діти віком від 6-ти до 15 років. Головним споносором проекту стала українська фабрика, яка займається виготовленням меблів.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Бенфіка відкриє футбольну академію в Україні.

"Навіть Реал не може допомогти". Чому юний українець, якого називають "другим Касільясом", досі не грає за Мадрид