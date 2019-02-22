Бенфіка відкриває футбольну академію в Україні

Філія дитячої академії лісабонської Бенфіки відтепер буде функціонувати в Україні.

У середу, 20 лютого, Бенфіка уклала угоду про відкриття футбольної академії в Україні. Договір підписали спортивний директор лісабонського клубу Руй Кошта і директор футбольної академії в Україні Марія Кривопішина.

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Також на церемонії була присутня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португалії Інна Огнівець. Підписання угоди відбулося на стадіоні Бенфіки Ештадіу да Луж.

Очікується, що школа Бенфіки почне роботу в Києві в квітні цього року. Набір дітей планують розпочати 1 березня. Заявку можна залишити на сторінці організації у Фейсбук.

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В академії будуть займатися хлопчики і дівчатка у віці від 3 до 16 років. Навчання буде проводитися португальськими тренерами з ліцензією UEFA Pro.