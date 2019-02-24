Бешикташ откроет футбольную академию в Украине

В Одессе вскоре откроется футбольная школа турецкого Бешикташа.

Об этом рассказал глава будущей футбольной академии Реджеп Йылмаз для Ukrainefootball. По словам турка, школа откроется в Одессе ориентировочно в середине мая. Набор детей в академию уже идет.

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Реджеп отметил, что в школу вскоре прибудут тренеры из Стамбула, которые будут обучать местных специалистов клубным принципам Бешикташа. В академии будут заниматься дети в возрасте от 6-ти до 15 лет. Главным споносором проекта стала украинская фабрика, которая занимается изготовлением мебели.

Отметим, недавно стало известно, что Бенфика откроет футбольную академию в Украине.

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