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Бешикташ откроет футбольную академию в Украине

12:29 121 Читати українською
Бешикташ откроет футбольную академию в Украине
"Черные орлы" откроют школу в Украине / фото ФК Бешикташ

В Одессе вскоре откроется футбольная школа турецкого Бешикташа.

Об этом рассказал глава будущей футбольной академии Реджеп Йылмаз для Ukrainefootball. По словам турка, школа откроется в Одессе ориентировочно в середине мая. Набор детей в академию уже идет.

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Реджеп отметил, что в школу вскоре прибудут тренеры из Стамбула, которые будут обучать местных специалистов клубным принципам Бешикташа. В академии будут заниматься дети в возрасте от 6-ти до 15 лет. Главным споносором проекта стала украинская фабрика, которая занимается изготовлением мебели.

Отметим, недавно стало известно, что Бенфика откроет футбольную академию в Украине.

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Теги
Турция Бешикташ Бешикташ
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