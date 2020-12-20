Бешикташ здобув розгромну перемогу над Ерзурумом в матчі 13-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 13-й тур

Бешикташ – Ерзурум – 4:0

Голи: Абубакар, 59, (пен.), 71, Н'Куду, 63, Віда, 69

Перший тайм завершився без голів, а от у другій половині Бешикташ розпочав погром суперника. Абубакар відкрив рахунок ударом з пенальті, а Н'Куду вже за 4 хвилини подвоїв перевагу. Екс-динамівець Віда зробив рахунок розгромним, елегантно переправивши м'яч у ворота п'яткою у стрибку. Крапку в матчі поставив Абубакар.

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Таким чином, Бешикташ набрав 22 очки та піднявся на 4 місце, Ерзурум з 9 пунктами залишився на дні турнірної таблиці.

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