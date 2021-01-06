Бешикташ не оставил камня на камне от Ризеспора в матче 17-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2020/21, 17-й тур

Бешикташ – Ризеспор – 6:0

Голы: Ларин, 19, 31, 79, 83, Эзьякуп, 56, Хасич, 89

Бешикташ начал погром уже на 19 минуте, когда Ларин замкнул передачу Эзьякупа. До перерыва канадец оформил дубль, элегантно перебросив вратаря (Вида перехватом начал контратаку).

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В начале второй половины Эзьякуп ударом с линии штрафной довел счет до разгромного. Ларин продолжил свою феерию, оформив покер после ошибок защиты Ризеспора. Точку же поставил Хасич роскошным ударом от перекладины.

Отметим, что Домагой Вида стал одним из лучших игроков встречи, набрав 8,0 из максимальных 10 и уступив лишь Ларину. Хорват трижды заблокировал удары, совершив столько же перехватов и выносов (один – с линии ворот).

Немного хуже выступил Николай Морозюк, который, тем не менее, стал лучшим в составе своей команды с оценкой 7,4 (ближайший преследователь набрал 6,8). Украинец сделал три ключевых передачи, 3 точных навеса, а общая точность передач составляет 70%.

Благодаря этой победе Бешикташ набрал 34 очка и закрепился на первом месте, Ризеспор с 20 пунктами остался двенадцатым.

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