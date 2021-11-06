Чемпіонат Англії 2021/22, 11-й тур

Челсі – Бернлі – 1:1

Голи: Хаверц, 33 – Видра, 80

Брентфорд – Норвіч – 1:2

Голи: Генрі, 60 – Норманн, 6, Пуккі, 29 (пен)

Крістал Пелас – Вулверхемптон – 2:0

Голи: Заха, 62, Галлахер, 78

Челсі починав тур, перебуваючи на вершині АПЛ з 5-очковим відривом, але Сіті після звитяги над МЮ скоротив відставання. Лондонцям необхідно було відновлювати гандикап – благо, в гості на Стемфорд Брідж приїхав скромний Бернлі. Підопічні Томаса Тухеля одразу зі стартовим свисток захопили ініціативу, притиснувши "бордових" і дозволивши їм провести всього 1 удар за годину.

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"Аристократи" домінували, що вилилось у гол на 33-й хвилині. Його провів Хаверц, який на дальній стійці замкнув подачу від Джеймса. Після цього лондонці провели майже півтора десятка хороших ударів, однак довести справу до другого взяття воріт їм ніяк не вдавалося. За це прийшло покарання: на 80-й хвилині Родрігес отримав подачу з глибини на лівий край штрафного й у дотик скинув м'яч на лінію воротарського, а Видра замкнув – 1:1!

У паралельному матчі Крістал Пелас приймав Вулверхемптон. Лондонський колектив домінував, дозволивши провести по власних воротах всього 3 негострих удари, але відкрити рахунок до перерви "орлам" не вдалося. Аж на 61-й хвилині Заха зняв напругу з фанатів, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером і пробивши повз нього – 1:0! На 78-й же Галлахер закрив усі питання, обігравши двох захисників і завершивши слалом точним пострілом. 2:0! Крістал Пелас святкує другу поспіль перемогу.

Бренфорд у рідних стінах зустрічався з Норвічем. "Бджоли" підходили до матчу, маючи за плечима поразки у трьох турах поспіль, але у поєдинку з "канарками" очікувалась легка перемога – у поточному сезоні вони не виграли жодного матчу в АПЛ, зазнавши 8 поразок у 10-ти поєдинках. Футбольна спільнота давно й дружньо "списала" цей колектив.

Втім, вже на 6-й хвилині зустрічі гості шокували Брентфорд ефектним проходом Норманна з точним ударом – 0:1! На 28-й же хвилині Чарлі Гуд, який вийшов на заміну у господарів, сфолив у власному штрафному, а рефері після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Пуккі реалізував його – 0:2! Брентфорд до перерви так нічим і не відповів, однак на початку другого тайму команда забила – втім, гол Мбеумо скасували через офсайд.

Аж на 60-й хвилині Генрі скоротив відставання, але на більше Брентфорда не вистачило. Норвіч втримав перемогу. Першу в сезоні й першу за 20 останніх матчів у АПЛ!

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