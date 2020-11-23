Гол Кріса Вуда на старті поєдинку Бернлі проти Крістал Пелас у 9-му турі АПЛ став переможним.

Чемпіонат Англії 2020/21, 9-й тур

Бернлі – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Вуд, 8

Вулверхемптон – Саутгемптон – початок о 22:00

Крістал Пелас приїхав у гості до Бернлі й зазнав досить несподіваної поразки. До сьогодні господарі перемог у чемпіонаті не знали, але гол на 8-й хвилині приніс їм довгоочікувані три очки – це Вуд отримав класну скидку від Родрігеса й реалізував вихід віч-на-віч.

Цей гол став не тільки єдиним у зустрічі, а й першим домашнім для Бернлі. Всі команди з верхніх чотирьох англійських дивізіонів давно це зробили – "бордові" стали останніми.

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