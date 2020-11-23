Бернлі здобув першу перемогу в сезоні АПЛ, перегравши Крістал Пелас
21:25 - Читать на русском
Гол Кріса Вуда на старті поєдинку Бернлі проти Крістал Пелас у 9-му турі АПЛ став переможним.
Чемпіонат Англії 2020/21, 9-й тур
Бернлі – Крістал Пелас – 1:0
Гол: Вуд, 8
Вулверхемптон – Саутгемптон – початок о 22:00
Крістал Пелас приїхав у гості до Бернлі й зазнав досить несподіваної поразки. До сьогодні господарі перемог у чемпіонаті не знали, але гол на 8-й хвилині приніс їм довгоочікувані три очки – це Вуд отримав класну скидку від Родрігеса й реалізував вихід віч-на-віч.
Цей гол став не тільки єдиним у зустрічі, а й першим домашнім для Бернлі. Всі команди з верхніх чотирьох англійських дивізіонів давно це зробили – "бордові" стали останніми.
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