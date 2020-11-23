Бёрнли одержал первую победу в сезоне АПЛ, переиграв Кристал Пэлас
21:29 - Читати українською
Гол Криса Вуда на старте поединка Бёрнли против Кристал Пэлас в 9-м туре АПЛ стал победным.
Чемпионат Англии 2020/21, 9-й тур
Бёрнли – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Вуд, 8
Вулверхэмптон – Саутгемптон – начало в 22:00
Кристал Пэлас приехал в гости к Бёрнли и потерпел довольно неожиданное поражение. До сих хозяева побед в чемпионате не знали, но гол на 8-й минуте принёс им долгожданные три очка – это Вуд получил классную скидку от Родригеса и реализовал выход один на один.
Этот гол стал не только единственным во встрече, но и первым домашним для Бёрнли. Все команды с верхних четырёх английских дивизионов давно это сделали – "бордовые" стали последними.
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