Керівництво Тоттенхема продовжує шукати заміну Антоніо Конте, якого нещодавно звільнили. "Шпори" спершу звернули свою увагу на Юліана Нагельсманна, але екс-наставник Баварії відмовився ухваляти рішення поспішно.

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Згідно з інформацією The Sun, Тоттенхем має намір запропонувати посаду головного тренера Венсану Компані. Бельгійський фахівець наразі очолює Бернлі, який виступає в Чемпіошипі. Але "шпорам" доведеться почекати до кінця чемпіонату, щоб підписати контракт.

Бернлі лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів на 13 очок за дев'ять матчів до кінця. Вони можуть офіційно оформити своє підвищення до АПЛ вже наступного вікенду.

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